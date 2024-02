Rubbiano, ricostruzione ancora ferma

Sono trascorsi 7 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia e il piccolo borgo di Rubbiano, frazione di Montefortino, risulta un conglomerato di edifici distrutti con l’anima divisa a metà. Da un lato i residenti che vorrebbero riportarlo agli anni prima del sisma; dall’altro una visione che guarda al futuro con l’intento di riqualificare l’area creando condizioni per incentivare il turismo e indotto per la popolazione locale. Questa mattina sul territorio di Rubbiano i tecnici del Comune e dell’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) delle Marche, effettueranno un sopralluogo. "Dopo il sisma è stata istituita la zona rossa nella frazione di Rubbiano – commenta Emanuela Marchetti – ma in questo tempo non è stato fatto nulla per ricostruire, per garantire la sicurezza della abitazioni, e permettere a noi di poter tornare nelle nostre case. Anzi ci sono stati conflitti fra Amministrazione e residenti. Personalmente questa mattina (ieri ndr), sono stata a denunciare ai carabinieri i furti subiti nell’abitazione: purtroppo quello che temevamo è accaduto, siamo stati vittima di sciacallaggio. Chiediamo che venga rimossa la zona rossa, che vengano ricostruire le case e di poter tornare nelle nostre abitazioni, non siamo quelli contrari a priori ad ogni progetto, ma nessuno ci spiega nulla". "Tutti i passaggi hanno seguito termini e tempi di legge – spiega il sindaco Domenico Ciaffaroni – e devo ringraziare i tecnici del Comune e dell’Usr per la celerità e professionalità. Le zone rosse in realtà sono due: Rubbiano e Cese, in entrambi i casi parliamo di borghi dove le case sono attaccate le une alle altre, tutte danneggiate in maniera irrecuperabile, l’unica soluzione e la demolizione per questo sono state istituite le zone rosse. Sinceramente le continue incursioni di vari comitati e associazioni, con le loro richieste hanno dilatato i tempi e messo in cattiva luce l’operato dei tecnici, stiamo valutando di tutelare l’immagine del Comune per vie legali se le vessazioni proseguiranno. Il borgo di Rubbiano ha un grande valore storico, noi vogliamo tutelarlo e rigeneralo magari per rilanciare il turismo, per questo il sopralluogo dei tecnici. Ci sarà un parcheggio che accoglierà i turisti e che eviterà di intasare la strada salvaguardando proprio Rubbiano. Ci sono privati pronti ad investire e molti residenti hanno già dato la loro disponibilità, c’è un progetto in via di ultimazione che presto presenteremo al pubblico". Alessio Carassai