Rubinetti a secco di notte: altro guasto, torna lo stop

Il grave guasto alla pompa di un pozzo di Capodacqua, ad Arquata del Tronto, ha creato molti disagi in alcune zone servite dall’acquedotto del Pescara e costretto la Ciip Vettore ad annullare l’annunciata sospensione delle chiusure notturne che era stata prevista in molti comuni delle province di Ascoli e Fermo per venire incontro alle esigenze dell’utenza in occasione delle feste natalizie. Il guasto tecnico improvviso al campo pozzi di Capodacqua è stato ripristinato due giorni fa ma a seguito di tale evento si è riscontrato un grave deficit di portata sulla condotta di adduzione principale del Pescara che ha causato lo svuotamento di numerosi serbatoi, soprattutto di quelli ubicati lungo la vallata del Tronto.

Tale evento imprevisto – fanno sapere dalla sede della Ciip Vettore – ha compromesso ulteriormente una già precaria situazione idrica che vede una costante riduzione delle portate erogate dalle sorgenti principali e un continuo permanere del Livello di allarme codice rosso, terzo stadio. Allo stato attuale permangono quindi situazioni critiche in diversi serbatoi per cui la CIIP, al fine di garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, si è trovata costretta ad annullare la sospensione delle chiusure prevista per i giorni 30, 31 dicembre e per Capodanno. Saranno quindi effettuate le chiusure notturne, dalle ore 22 alle ore 6, in tutti i serbatoi oggetto di chiusura nel periodo pre-natalizio. Il provvedimento adottato dal gestore delle acque riguarda in particolare la popolazione residente a Servigliano (zona Curetta), Santa Vittoria in Matenano, Fermo (San Girolamo e Girola), Monte Giberto (contrada Castelletta e parte della contrada d’Ete), Lapedona (centro e contrada San Michele), Ortezzano (zona Valdaso e limitrofe), Castorano (centro, San Silvestro e Gaico), Pagliare del Tronto, Offida (centro e zona Cappuccini), Acquaviva Picena (centro, contrada San Vicenzo e Colle in su), Centobuchi, Stella di Monsampolo, Grottammare (centro urbano basso e lungomare), Acquasanta (centro, Santa Maria, Castel di Luco, Centrale e Paggese), Colli del Tronto, Villa San Giuseppe, Roccafluvione, Mozzano, Castel di Lama, Monsampolo del Tronto, Villa Sant’Antonio, Ripatransone, Montottone, San Benedetto (via santa Lucia, strada panoramica e traverse), Monteprandone, Montottone, Pedaso, Marina di Altidona e Altidona.

Peppe Ercoli