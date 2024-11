Ruffino ospite al ’Della Valle’: ecco ’Volevo salvare i colori’

La terza edizione della rassegna ‘Trasform-azioni. Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’, promossa dall’impresa sociale Era Futura e dal Centro Giovanile Casette insieme alla critica letteraria e scrittrice Giulia Ciarapica, ospita domani sera (auditorium ‘Della Valle’, ore 21,15) Aurora Ruffino. In dialogo con la Ciarapica, la Ruffino presenta il suo primo romanzo ‘Volevo salvare i colori’ (Rizzoli). Aurora Ruffino è un’attrice italiana e nei suoi 14 anni di carriera ha recitato ne ‘La solitudine dei numeri primi’, ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’, e ‘La mia seconda volta’.

Nel 2014 è stata tra i protagonisti della serie televisiva ‘Braccialetti rossi’, interpretando una ragazza che soffre di disturbi alimentari. Nel 2018 ha partecipato alle seconde stagioni di ‘Non dirlo al mio capo’ e ‘I Medici’ e nel 2022 è stata una dei protagonisti della serie televisiva ‘Noi’. Nel 2024, infine, ha debuttato come scrittrice col suo primo romanzo che presenta domani sera anche a Casette d’Ete. Le prime due edizioni hanno avuto fin da subito un ottimo successo di pubblico Ingresso libero.