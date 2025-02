Ruggeri a tutto campo: "Salvezza fondamentale"

"Sono un combattente, affronto le difficoltà anche se gli ostacoli sono maggiori del previsto. Ci sono grandi pressioni. Il rapporto con Calcinaro? C’è un’amicizia ma non c’entrano sport o politica. Prima della chiamata di agosto lo avevo visto insieme ad altri due imprenditori. Stiamo cercando di costruire un futuro che è legato al 90% alla salvezza". Inizia così la conferenza stampa fiume del dg Federico Ruggeri. Una salvezza da conquistare e che sarebbe lecita ("se c’è un Dio del calcio credo ci debba premiare. C’è tanto lavoro dietro la Fermana") ma anche i punti da mettere quando si parla di poca fermanità. "Forse fate finta di non sapere, il vivaio è stato disintegrato e c’era una situazione finanziaria da ripianare. Non c’è stato tempo di sondare il territorio per costruire la squadra. Anche l’Ancona in ritardo? Si ma con un budget superiore e senza debiti". Confessa anche le sue difficoltà: "Non sono stato bene quest’anno, da dirigente non mi godo neanche le vittorie. Ma conta solo il presente e la salvezza della Fermana. Il mio futuro nel calcio? Mi è sempre piaciuto fare dg o ds e continua a piacermi. In società? Ho un ottimo rapporto con tutti, preferisco avere a che fare con gente impeccabile eticamente come loro piuttosto che con chi mi trama alle spalle". Poi però si passa all’aspetto tecnico e conferma le riflessioni di Brini post Notaresco ma anche che "dopo Chieti è invece ancor più convinto di prima. All’Angelini la squadra ha fatto molto bene e ha dimostrato che vale la metà classifica, al netto di errori banali commessi. Per il mancato arrivo di un attaccante il mister è arrabbiato ma non con la società ma con chi non ha rispettato i patti. Avevamo l’accordo fatto con un attaccante dalla C ma all’ultimo giorno utile si è tirato indietro, forse un nostro errore di inesperienza. Fibrillazioni con la squadra? Stiamo provvedendo al pagamento del quinto stipendio. Nessuna punizione a Romizi per il rosso di domenica". Infine la ristrutturazione del debito sulla quale presto farà chiarezza con i dettagli l’avvocato Gambelli in un’apposita conferenza stampa.