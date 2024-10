Ruggeri: "L’espulsione ha indirizzato la gara"

Dopo il punteggio pieno delle prime due uscite, è arrivato a L’Aquila il primo stop stagionale esterno della Fermana, ancora una volta chiamata in causa sul fondo in sintetico. Gara decisa nella ripresa dai gol di Brunetti e Giampaolo con i gialloblù in dieci uomini per il doppio giallo di Mavrommatis in chiusura della prima frazione, il secondo arrivato per un ingenuo pestone sull’avversario. Una decisione che di certo non è stata digerita dalla dirigenza canarina che ha fatto sentire la sua voce al termine della gara, con il direttore generale Federico Ruggeri. "E’ dall’inizio del campionato che gli arbitri hanno un occhio di riguardo verso i nostri giocatori – sottolinea il dg - non sappiamo se per posizione presa o se perché la gara scorre in questo modo. L’espulsione di Mavrommatis ha indirizzato la gara, forse come voleva perché era più facile gestirla. Sapevamo che L’Aquila ha individualità importanti e che potevamo subire gol su calci piazzati o giocate dei singoli. Nei primi 44 minuti siamo stati in gara, non abbiamo creato ma neanche subito eccezionalmente se non nei primi 10 minuti la loro spinta. Stavamo crescendo e prendendo campo ma un episodio basta per cambiare a volte una partita e a volte una stagione intera. Da oggi, ci rimettiamo a lavorare come stavamo facendoperché fortunatamente c’è tempo per recuperare". Parole chiare da parte del direttore che comunque non manca di sottolineare la su convinzione sul lavoro di staff e squadra finora: "Voglio fare i complimenti ai nostri tifosi che hanno sostenuto sempre la squadra. Sappiamo che dobbiamo lavorare, sappiamo quale sia la strada giusta da seguire, sappiamo qual è il nostro obiettivo e ci rimettiamo a lavoro per raggiungerlo prima possibile". Riprende oggi la settimana tipo perché all’orizzonte c’è il quarto derby stagionale, il secondo casalingo, contro la Vigor Senigallia di Aldo Clementi attuale seconda forza del campionato. Ma a tracciare la linea e a dare carica il gruppo ci ha pensato nel posta gara aquilano Dario Bolzan, mostrando grandissima fiducia nei propri uomini: "Noi non si indietreggia mai, si lavora ancora più forte e si riprende la strada già da domenica prossima". Parole chiarissime da parte di dg e tecnico canarino.

Roberto Cruciani