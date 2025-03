Ruggeri: "Società sana. Dobbiamo crederci"

Continua a lavorare in campo la Fermana che oggi sosterrà una doppia seduta (domani test in famiglia), con la società che torna a parlare tramite il direttore generale Federico Ruggeri ospite a Lunediretta su Tv Centro Marche. "Nel primo tempo la squadra ha imposto il proprio gioco creando anche potenziali pericoli. Nel secondo ci siamo sciolti in un batter d’occhio e ci stiamo chiedendo come mai accadono a queste situazioni. Se occupiamo questa posizione ce lo meritiamo al netto di occasione e rimpianti. I ragazzi devono trovare la forza per reagire e Mirko Savini è convinto che questo miracolo possa accadere. Appena contattato ha subito detto che credeva nella salvezza e aveva visto la squadra a Chieti, accettando una sfida coraggiosa. A qualcuno più scettico in società hanno convinto la sua fiducia e la sua serenità. Altri hanno rifiutato la panchina perché non se la sentivano legittimamente". Non tarda il direttore a chiarire alcune situazioni extra campo. "Stiamo facendo le cose come vadano fatte. La gestione societaria è molto più positiva di quella sportiva, abbiamo una dignità e la porteremo avanti fino alla fine. Tutti in società siamo persone serie e non dobbiamo vergognarci di nulla, al netto degli errori che tutti possono fare. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi ma ci crediamo. Questa la differenza con qualcun altro che ha gettato la spugna o che pensa che la Fermana sia già retrocessa. Con il Fossombrone non possiamo sbagliare e in questi giorni si lavorerà per ottenere il successo. Una piazza come Fermo che porta una media di 1300 spettatori si sta comportando in maniera incredibile al netto delle difficoltà di questi anni". Infine la puntualizzazione anche nella gestione. "Qualcuno fa finta di non ricordare o preferisce sorvolare ma la Fermana ha chiuso un passivo che aveva rispetto al passato e ad oggi è una società sana. I risultati non ci sono ma il lavoro fatto sulla società non so in quanti sarebbero riusciti a farlo. E proprio per chi ha lavorato in questo modo bisogna continuare a crederci".

Roberto Cruciani