Rush finale al torneo di biliardo La chiusura in piazza Sagrini

Prosegue in città ’Il Biliardo a Fermo’, l’appuntamento più importante dell’intera stagione per la disciplina delle boccette, in programma a piazza Sagrini fino al 21 maggio. L’organizzazione è a cura della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling in collaborazione con l’Asd CSB Fermo 2000, il patrocinio del Comune di Fermo, del Coni regionale, della Provincia.

Molto ricco il cartellone di gare e competizioni, partito la scorsa settimana, vedrà in circa un mese circa mille atleti da tutta Italia che alloggeranno anche in città e nel territorio fermano.

Ieri è iniziata la finale Coppa Marche di serie A1 e, con prosecuzione oggi, giorno in cui sono previste le finali e anche gli incontri del campionato italiano di prima categoria.

Da oggi alle 14.30 al via anche le riprese di Rai Sport.

L’intera manifestazione può essere seguita in diretta streaming.

In ventiquattro lunghi giorni di gare verranno assegnati diversi titoli, tra cui non solo la Poule Finale di Master Boccette (in programma oggi), la finale del Campionato Italiano di prima categoria (sempre oggi), ma anche tutta l’attività finale regionale boccette e stecca con la Coppa Marche serie A1AB boccette, la Super Coppa di A1, le finali dei campionati interprovinciali e regionali di stecca, il Torneo di boccette tra le contrade della Cavalcata dell’Assunta, il primo Memorial ’Paolo Andrenacci’ boccette, il Torneo tra Comuni della provincia di Fermo boccette e, novità da questa edizione, il Torneo Paralimpico.