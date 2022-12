Ruspe in azione Demolito il centro anziani

Ruspe in azione e lavori in corso, ieri mattina, per buttare giù la struttura, ormai obsoleta e da tempo inutilizzata adiacente alla scuola primaria di via Pesaro, ‘Gianni Rodari’.

La costruzione in questione , fino a qualche anno fa, era sede del centro sociale anziani del quartiere Faleriense, e nel tempo ha accolto in via provvisoria l’associazione delle Vincenziane e, ora, il suo ingombro è diventato funzionale all’ampliamento del vicino edificio scolastico.

"Nell’ambito del progetto di riqualificazione della ‘Rodari’, è iniziata la demolizione – ha fatto sapere, ieri mattina, il sindaco Nazareno Franchellucci, dando notizia del passo in avanti di una delle operazioni avviate in città in materia di edilizia scolastica –, approfittando del periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale". In questo modo, non ci saranno convivenze poco consone tra l’attività didattica e i lavori di demolizione e rimozione delle macerie, operazioni necessarie prima di procedere con l’intervento di riqualificazione dell’area e di ampliamento del plesso scolastico.

In realtà, l’ampliamento della ‘Rodari’ è già iniziato da un po’ di tempo, anche se i lavori per un certo lasso di tempo hanno segnato il passo a causa di una necessaria revisione dei prezzi alla luce degli aumenti che si sono verificati negli ultimi mesi, ma anche per le lungaggini dovute ai ritardi nelle consegne delle materie prime. Tuttavia, superate queste impasse, gli operai stanno rimettendosi all’opera. "La demolizione, lascerà il posto anche all’ampliamento del giardino – prosegue il sindaco Franchellucci – in vista di una migliore riqualificazione della scuola stessa".

Nello specifico, si tratta di intervenire sul lato sud est dell’attuale struttura scolastica, realizzando una superficie più ampia della precedente di 200 metri quadrati, dove saranno realizzate tre nuove aule, per far fronte a un incremento costante della popolazione scolastica.

Ma in tema di cantieri e scuola non è tutto. Oltre a questo intervento, infatti, bisogna dire che lavori per l’edilizia scolastica a Porto Sant’Elpidio stanno riguardando la nuova scuola della Corva e lavori indifferibili legati alle conseguenze dell’ultima scossa di terremoto, nella primaria Mercantini e nella scuola d’infanzia ‘Le Coccinelle’.

Marisa Colibazzi