Russell Crowe con la maglia del Picchio

Da ieri l’Ascoli ha un tifoso in più. Si tratta di Russell Crowe, noto attore protagonista del film ‘Il Gladiatore’, che da Sanremo ha posato per una foto con la maglia bianconera. Proprio nel mese di gennaio il 59enne a Viva Rai 2 aveva affermato a Fiorello di avere origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno. Gli studi e le ricerche successivamente condotte poi hanno fatto emergere che il suo trisavolo Luigi Ghezzi in realtà era vissuto in un’altra località (Fidenza) del parmense. Nel frattempo l’amministrazione comunale, dopo aver deliberato in consiglio di consegnare la cittadinanza a Crowe, ha visto nelle ultime ore lo stesso sindaco Fioravanti consegnare la pergamena nelle mani dell’attore unitamente ad una targa in travertino. Anche il club di corso Vittorio Emanuele ha voluto invitare l’attore allo stadio. Il neozelandese tra l’altro sarà in città il prossimo 11 luglio per la tournée che lo vedrà impegnato con la sua band. La squadra anche ieri ha proseguito il lavoro al Picchio Village prima della partenza per Catanzaro. Il tecnico sta già studiando quale sarà il possibile schieramento chiamato a scendere in campo dal primo minuto contro i giallorossi. In difesa si va verso la riconferma del terzetto composto da Bellusci, Botteghin e Mantovani. A centrocampo possibile rientro nella formazione titolare di Caligara. Infine in attacco sono state varie le soluzione provate. Qui sicuramente, date le assenze, vedremo agire il finlandese Streng. Il rebus però riguarderà il suo possibile partner. A contendersi una maglia potrebbero essere Rodriguez e D’Uffizi. Non ci saranno gli infortunati Mendes, Nestorovski e Gagliolo per i quali nella giornata di ieri il club ha diramato un bollettino medico. "A seguito dell’infortunio occorso all’attaccante Pedro Mendes nel corso della partita col Südtirol – si legge nella nota -, il calciatore si è sottoposto ad esami radiografici e a risonanza magnetica alla caviglia destra. Entrambi gli esami hanno escluso lesioni tendinee. Per Ilija Nestorovski, che aveva accusato un problema muscolare al gemello interno del polpaccio destro, si è in attesa del riassorbimento completo dell’edema. Per Riccardo Gagliolo, che ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro, è in programma per la prossima settimana una risonanza magnetica".

mas.mar.