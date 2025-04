Sabato a teatro con la Compagnia ’Musical Insieme’

La Compagnia Musical Insieme, dopo il successo con "i Promessi Sposi" opera moderna, di Michele Guardì, propone un nuovo spettacolo teatrale: un musical prodotto dalla stessa compagnia e titolato "Strawberry fields forever", canzone famosa di Jhon Lennon. varrà messo in scena sabato 3 maggio alle ore 21 nel teatro comunale di Porto San Giorgio, I biiglietti sono già in vendita sul circuito Ciaotickets. Sarà uno spettacolo senz’altro di qualità come lo sono quelli in genere proposti da Musical Insieme . Il Cast è innovato e composto formato essenzialmente da giovanissimi interpreti, in grado di appassionare ogni fascia d’età. La regia è di Elisa Ravanesi, affiancata da Sara Sonaglioni, la Direzione musicale è a cura del maestro Valerio Marcantoni, i filmati di Gianmario Settimi,la coreografia di Anna Sala e le sue ballerine della Compagnia del Fiore.