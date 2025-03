Sabato a teatro ritorna l’operetta. In scena un rarissimo ’Paganini’

Ritorna l’operetta al teatro comunale sabato alle 17 con un rarissimo titolo di Lehar: ’Paganini’. Racconta, in particolare, un episodio storico: la relazione tra il giovane Paganini e la principessa di Lucca Elisa Baciocchi - Bonaparte. In scena gli artisti della compagnia lirica "Incontri d’Opera" in sontuosi abiti d’epoca. Nei panni di Paganini si calerà il tenore Angelo Caprara, affiancato dal violinista Luca Mengoni che eseguirà oltre ai brani di Lehar anche un brano dello stesso Paganini. Elisa Bonaparte sarà il soprano Patrizia Perozzi, la Bella Giretti verrà interpretata dal soprano Camilla Pomilio mentre l’impresario Bartucci vedrà rappresentato dal basso-baritono Davide Bartolucci. Lo spettacolo sarà arricchito dalla partecipazione dell’attore Stefano Tosoni nei panni del generale napoleonico Conte Heudoville. Adattamento drammaturgico, regia, narrazione e costumi sono a cura di Paolo Santarelli, le scenografie sono state create dagli studenti del Liceo Caro-Preziotti-Licini. La rassegna "Ti racconto l’operetta" si concluderà il 26 aprile con "La duchessa del Bal Tabarin". L’ingresso è gratuito.