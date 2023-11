Sabato alle 21 ’La serva padrona’: ad aprile lo show era a Vienna

Musica incantatrice in collaborazione con l’associazione “Marche all’Opera” propone alle 21 di sabato “La serva padrona”, intermezzo di G.B.Pergolesi. Serpica soprano Stefania Donzelli, Uberto Baritono Davide Bartolucci, Vespone (Servo muto) Stefano Tosoni, Sauro Argalia basso continuo, 2 Mottetti di Vivaldi soprano, solista Anastasia Petrova, Orchestra UniMC. Direttore Patrick De Ritis. Ingresso libero. “La serva padrona” si tenne lo scorso mese di aprile a Vienna e l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti (nella foto), vi ha assistito all’Ehrbar Saal. Gli artisti impegnati provenivano in maggioranza dalle Marche: "E’ stata l’occasione per visite e incontri in Austria", riferisce l’assessore. Adesso lo spettacolo verrà replicato sabato prossimo a Porto San Giorgio: "L’obiettivo che ci eravamo proposti l’anno scorso, consistente nel riportare il teatro al centro della socialità, è stato un successo che cercheremo di ripetere nella stagione culturale di quest’anno", il commento dell’assessore.