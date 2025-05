Sabato e domenica c’è ’Il mare in fiore’

Fiori, piante grasse, aromatiche, da frutto, arredamento da giardino, attrezzature per la cura del verde, artigianato e tipicità alimentari caratterizzeranno l’edizione numero 13 di "Il mare in fiore". L’appuntamento con la mostra-mercato organizzata da Mylove Eventi è per sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle ore 9 alle 20, lungo viale Buozzi e viale Don Minzoni. La formula è oramai consolidata negli anni: si potranno ammirare e acquistare per abbellire gli interni, il giardino, il terrazzo e l’orto vari tipi di piante, artigianato a tema floreale, cucito creativo, allestimenti a tema, complementi d’arredo, prodotti alimentari derivati dalle piante, vasi in terracotta, porcellane, vetri decorati e cosmetica naturale, ma anche miele, lavanda, cucito creativo e tanti altri prodotti fatti a mano a tema con l’evento. Non mancheranno la bigiotteria e l’artigianato con tessuti naturali. Gli espositori provengono dal centro e dal sud Italia: i prodotti alimentari saranno presenti in viale Don Minzoni. ‘Il Mare in fiore’ è un evento a noi caro, fa parte della trazione della nostra città – ha detto l’assessore al Turismo e al Commercio Giampiero Marcattili – La manifestazione si ripete e si arricchisce ogni anno. Vedere i nostri viali pieni di colori e fiori ci fa respirare la stagione estiva oramai prossima"