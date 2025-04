Sabbatini all’accademia di musicale ’Malibran’

Anche il diplomatico Paolo Sabbatini ambasciatore per i rapporti culturali italo cinesi dell’Istituto mondiale per la Sinologia, ha partecipato ad uno degli eventi culturali, organizzati dall’accademia di musica internazionale Maria Malibran di Altidona, accolto dalla presidente, fondatrice e soprano Rossella Marcantoni. Lo scatto risale ai giorni scorso, in occasione del concerto tenuto dal pianista bulgaro Ivan Donche dedicato all’integrale delle sonate di Beethoven che ha visto anche la cerimonia inaugurale del pianoforte di grandissimo pregio, Gran Coda Steinway & Sons D 274, che suonerà nella suggestiva atmosfera della sala Colonna dell’Accademia. Divenuta punto di riferimento per la cultura musicale, la Malibran investe da anni impegno e risorse nella promozione dell’arte, offrendo sia alta formazione ai giovani talenti provenienti da tutto il mondo, sia occasioni di ascolto e condivisione di concerti e appuntamenti culturali, sempre frequentati da un pubblico numeroso e appassionato. A testimonianza di ciò, l’atteso concerto ‘La chitarra incantata’ in programma stasera alle 21.15 che vede protagonista la chitarrista Vera Danilina. L’appuntamento rientra nella rassegna Concerti Oro e saprà sicuramente ‘incantare’ il pubblico in un viaggio sonoro tra le opere dei grandi maestri della musica classica. Paola Pieragostini