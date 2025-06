Sacerdote e ’santo’. A 75 anni dalla morte di don Ernesto Ricci

Adolfo Leoni

Il 5 agosto saranno 75 anni dalla morte di don Ernesto Ricci. Non solo un sacerdote, ma un "santo" che guardava avanti. Se la provincia di Fermo ha raggiunto (anno 2012) la bellezza di 23 piccole aziende, lo si deve anche a questo pretonzolo attento alla gioventù. Oggi non più. Il fermano ne annovera 17 mila. La crisi ci ha colti violentemente già dal 2010. I contesti nazionali e internazionali sono cambiati. Ma è cambiato anche il senso del lavoro. L’intrapresa individuale s’è infiacchita. Il futuro è avvertito come una minaccia. Si rischia poco o nulla. Tanta gioventù è protesa altrove. Ma cosa determinò che negli anni Cinquanta-Sessanta e Settanta nascessero su questo nostro suolo una miriade di piccole imprese? Certamente la ricostruzione del dopoguerra. Ma anche una capacità inventiva, manifatturiera, artigiana non seconda a nessuno e allevata in luoghi adatti. E chi furono i promotori? Quello sviluppo impensato ebbe due pilastri: da una parte l’Istituto Industriale Montani di Fermo, da un’altra il Centro di Formazione Professionale Artigianelli. E in entrambi, specie nel caso degli Artigianelli, spicca la figura di don Ernesto Ricci. Negli anni del secondo conflitto mondiale e subito dopo accolse orfani, ragazzi poveri, giovani le cui famiglie non potevano far studiare. L’edificio annesso alla Chiesa del Carmine di Fermo fu la loro casa. Prima li sfamò e poi li avvio agli studi, e fece soprattutto insegnar loro un mestiere. Così crebbero falegnami, elettricisti, idraulici, tipografi e tante altre figure professionali che successivamente aprirono botteghe e laboratori e aziende. E fecero grande il fermano. Don Ernesto aveva capito che non bastava un piatto di pastasciutta o di minestra e un pane, occorreva educarli e avviarli ad una professione. Lo realizzò con la scuola degli Artigianelli, oggi Centro di Formazione Professionale. E diede tutto se stesso fino a morirne (1950). Siamo sicuri che mentre state leggendo, la mente non può non andarvi ad un altro personaggio che fece altrettanto, ma lo fece quasi un secolo prima, iniziando dal Piemonte e poi scendendo in tutta Italia. Era don Giovanni Bosco, ora san Giovanni Bosco. Ed è per questa sua passione educativa che don Ernesto dovrebbe salire agli onori dell’altare.