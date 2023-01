Sacra Famiglia, ecco il presepe

E’ proprio bello e vale la pena di visitarlo, il presepio allestito nel teatrino della parrocchia della Sacra Famiglia, nel quartiere nord. E’ stato realizzato con tanto amore e maestria dal parroco don Piero Quinzi insieme ad alcuni fedeli: “Per me la costruzione del presepio costituisce una passione inveterata e ogni anno mi ci dedico apportando sempre delle modifiche per migliorarlo” dice don Piero. Secondo lui: “Per come realizzato rappresenta un unicum a Porto San Giorgio perché quello in esposizione nella ex chiesa del Crocifisso più che altro è rappresentativo del Nuovo testamento, mentre il nostro è nello stile della tradizione del presepe”. Le sue principali caratteristiche il paesaggio, gli effetti di luce, il giorno, la notte, l’angelo che appare ai pastori, le fontane, le cascate d’acqua, le tante statuine messe in proporzione: “Quest’anno abbiamo cercato di ricreare il paesaggio della Palestina” sottolinea don Piero. Il presepio si trova nel teatrino parrocchiale, sullo spazio del palcoscenico. Le sue dimensioni 6 metri per 4 di profondità. Può essere visitato nei giorni di festa dopo la celebrazione della messa, oppure in qualsiasi altro momento suonando all’abitazione del parroco. Resterà disponibile almeno per tutto il mese di gennaio. Il mega presepio nell’ex chiesa del Crocifisso ha calamitato giustamente l’attenzione generale. Ma ce ne sono altri che meritano di essere visti perché delle vere opere d’arte. Tra esse è certamente da annoverare il presepio della parrocchia Sacra Famiglia di Porto San Giorgio.