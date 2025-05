Sagra degli Strozzapreti. Tre giorni con musica, sport e gastronomia

Un appuntamento che torna puntuale all’inizio dell’estate nella media Valtenna, a Curetta Frazione di Servigliano, da oggi e fino a domenica si terrà la 13ª edizione della ‘Sagra degli Strozzapreti’. Organizzata dal Rione Paese Vecchio, l’evento apre il calendario della frazione con ‘Sapori & Passioni’, offrendo tre giorni di gastronomia, spettacoli e tradizione. Lo staff del Rione propone come piatti principe: strozzapreti artigianali all’amatriciana e alla norcina, grigliata di maiale con contorno di fritture miste, sorbetto fatto in casa al mistrà e al limone. Ogni serata sarà accompagnata da momenti di musica e divertimento. Si parte oggi alle 21,30 con lo spettacolo comico ‘Buffi’ con Piero Massimo Macchini e la partecipazione di Patrizia Mochi. Domani in diretta su maxi schermo la finale di ‘Champions League’ Paris Saint German - Inter. Domenica alle 10 Santa Messa al campo sportivo a seguire esibizione degli sbandieratori e musici del Rione per il Memorial Alessandro Sirocchi e Matteo Monti. Alle 12,30 pranzo, alle 21,30 serata danzante con musica ‘Disco ‘70-‘80’ con Mario Mazzaferro e Luca Pighini. Info 349-5052463, 329-4709585.