Sagra del baccalà e storica festa di Sant’Antonio

E’ iniziato il conto alla rovescia per la data della storica festa di Sant’Antonio a Montelparo che anche quest’anno rinnova la tradizione settecentesca della sagra del baccalà, con l’identitaria distribuzione de ‘lu coppu’ (la porzione). La sagra si terrà nei giorni 17, 18 e 19 gennaio con la distribuzione del baccalà cucinato secondo tradizione presso la palestra comunale e la degustazione di un menù a base di baccalà, che si terrà nei tendoni in piazza, curato dall’associazione giovanile ‘Il Chiostro’ presieduta da Cristian Borghi.

Visto il grande successo che la festa di Sant’Antonio ogni anno riscuote, la prenotazione dei pasti è stata avviata ufficialmente già dal 27 dicembre scorso. Alla luce della considerevole partecipazione di tantissimi buon gustai provenienti anche da fuori regione, per la prima volta quest’anno le prenotazioni dei ‘coppi’ possono essere effettuate anche online sul sito www.coppu.it. Una formula sperimentale che predispone la disponibilità di sole cento porzioni, riservata a chi è distante e non riesce a raggiungere Montelparo per prenotare. I Coppi, infatti, possono essere pre acquistati solo in tutti gli esercizi commerciali del paese, coinvolti totalmente nella festa.

L’organizzazione della tre giorni, che va dalla prenotazione dei pasti, la distribuzione da asporto fino al ritiro per la degustazione sul posto, vede coinvolto l’intero paese, le associazioni e l’amministrazione comunale, coordinati dall’apposito comitato di Sant’Antonio, (composto solo da uomini e presieduto da Matteo Lupi) nato appositamente per il grande impegno che la festa richiede. Attivissimo grazie ad un continuo affiancamento tra giovani e meno giovani del paese e ricambio generazionale, il comitato registra ogni anno numeri da record. A testimoniarlo il bilancio dello scorso anno: circa 18 i quintali di baccalà cucinato e ben ottomila i coppi distribuiti.

Dunque tutto è pronto a Montelparo, dove dal 1700 si onora Sant’Antonio con la tradizione di fede e orgoglio.

Paola Pieragostini