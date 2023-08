'Sagra della Polenta con le Vongole a Moresco': 47esima Edizione

Musica, buon cibo e divertimento: sono questi gli ingredienti della 47esima sagra della polenta con le vongole organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del comune di Moresco, che si svolgerà nelle serate di domani e venerdì nell’incantevole cornice di piazza Castello. Un’occasione da non perdere sia per la bontà dei piatti che per la suggestione della location della piazza nell’incantevole cuore del piccolo borgo tra i più belli d’Italia. "La Sagra della polenta con le vongole – commenta il presidente della Pro loco Alberto Di Blasio – è una delle sagre più storiche del territorio Fermano e rappresenta una delle manifestazioni principali di Moresco. Il piatto nasce dall’unione di due alimenti legati alla territorialità del nostro Comune: la polenta tipica delle zone montane e il pesce del mare Adriatico, legati alla vicinanza del nostro borgo alla montagna (raggiungibile in un’ora in auto) e al mare (raggiungibile in 20 minuti). Questa particolarità culinaria, 47 anni fa, ha creato un connubio del gusto perfetto per la riuscita della manifestazione, il cui successo si è consolidato nel tempo. La sagra – conclude il presidente – è simbolo della forza della nostra comunità.

Paola Pieragostini