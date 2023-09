Sagrini rifugio per otto madri: "Ripartire oltre la violenza"

Donne spezzate che si ricostruiscono, che tengono in braccio i loro bambini per provare a guardare avanti. Si sono rifugiate alla comunità del Sagrini, nel cuore di Santa Caterina, otto madri, vittime di violenza varia e di disagio, costrette a cercare una via d’uscita. Oltre a loro ci sono i loro figli, otto in totale, altri sei minori sono ospiti qui perché con la famiglia d’origine non ci possono stare, molte di loro sono ragazze adolescenti. Un tempo delicato, tre mamme sono in fase di sgancio, sono in una casa di semi autonomia, stanno cercando di reinserirsi nel contesto sociale del fermano ma non hanno ancora conquistato le emozioni e la leggerezza. Per ogni storia c’è un progetto, come spiega Laura Censi, la responsabile del centro che si chiama ‘La casa di Mamre’ e che fa capo alla comunità di Capodarco: "Il nostro lavoro è anche quello di ricostruire le loro emozioni, trovare occasioni di incontro, di bellezza. Devo dire che sul territorio abbiamo tanti legami che ci aiutano a organizzare momenti unici". Qualche sera fa sono arrivate qui, donne per le donne, le volontarie dell’associazione Les Bohemiennes, artiste varie, musiciste, cantanti, attrici ma anche semplicemente amanti delle cose belle, che hanno portato canzoni e sorrisi: "E’ stato un momento incredibile, spiega ancora Laura Censi, perché mentre si cantava e si ballava non si distinguevano le nostre ragazze dalle ospiti di quella sera, eravamo tutte insieme a fare qualcosa che ci riporta nella vita bella com’è".

Loro, le donne di Les Bohemiennes, si sono sentite veramente in un posto speciale, come spiega Manuela Cosenza Liberati: "Abbiamo vissuto la nostra prima esperienza come gruppo di volontariato a Fermo, il nostro obiettivo è di portare le nostre cose, la voce, la musica ma anche l’arte all’ospedale dei bambini e volevamo partire da una realtà forte e grande del territorio. Le donne del Sagrini ci hanno preparato da mangiare e ci hanno donato un fiore, noi abbiamo portato quello che possiamo. Tra le Bohémiennes abbiamo Annamaria, ceramista discendente ed erede degli storici Vasai Bozzi di Montottone. Ha creato una campanella di ceramica che rappresenta la gioia, simbolo molto importante per noi. Secondo antiche leggende il suo suono attira gli spiriti buoni. A casa, una campanella serve ad allontanare la sfortuna e a portare salute, pace e benessere interiore. È quello che serve alle donne che cercano di ricominciare".

Angelica Malvatani