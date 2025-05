"Sala da intitolare ad Alessandra Nibbi. Promessa da mantenere"

In visita in Italia, di passaggio a Porto San Giorgio dall’Australia, Daniel Borgo Caratti, figlio della archeologa, egittologa, insegnante Alessandra Nibbi e nipote di Gino Nibbi, al quale è dedicata una via della città e la Sala della Biblioteca civica, lancia un appello a mezzo stampa. Con una sorta di lettera aperta chiede che venga mantenuta la promessa del 2019 di intitolare una sala cittadina anche alla madre, studiosa che ha contribuito a riscrivere la geografia dell’antico Egitto.

In particolare ha invitato la docente del liceo artistico Maria Pamela Bulgini a portare avanti l’azione di mobilitazione, sollecitando la Società Operaia di Porto San Giorgio, in primo luogo, le associazioni del territorio, gli amministratori locali o i soggetti che dovrebbero essere più attenti alla necessità di traghettare la cultura ai giovani, attraverso il dovere del ricordo.

La professoressa Bulgini, insegnante di storia e filosofia, può raccogliere il testimone perché nel 2019 ottenne con alcuni studenti del Liceo scientifico Carlo Urbani il primo premio al prestigioso concorso "Sulle vie della partita", costruendo un sito sulla vicenda umana e professionale di Alessandra Nibbi. Inoltre, grazie a tale lavoro di ricerca riuscì a dare un volto alle varie pubblicazioni del progetto di toponomastica femminile marchigiana "Le vie della parità" donando proprio una foto della Nibbi alle associate che da tempo ne cercavano l’immagine.

Dan Caratti ricorda che la richiesta di intitolazione fu formalizzata all’amministrazione Loira, contestualmente al risultato del concorso, e che, accompagnato dalla stessa Bulgini, confortata anche dal collezionista Fausto Paci, fu ricevuto in Comune, dove l’impegno fu assunto. Ma il percorso si è interrotto, nonostante anche dalla Biblioteca civica, presso la quale un fondo Nibbi rappresenta parte consistente del patrimonio librario, fossero giunte rassicurazioni sulla volontà di procede al più presto ad una possibile individuazione della sala da intitolare.

"Alessandra Nibbi - afferma il figlio- e’ l’unica donna di Porto San Giorgio inserita nelle biografie edite sulle donne marchigiane illustri; la famiglia Nibbi ha mantenuto un costante rapporto con il centro costiero sia da Melbourne, sia da Oxford, dove la Nibbi visse ed esercitò la sua azione".

"Proprio in questi giorni, ricorda Bulgini, Dan Caratti è stato ospite del Liceo artistico Caro Preziotti Licini dove ha incontrato gli studenti della sezione di architettura e scenografia per una lezione di didattica orientativa. Il racconto esemplare delle vicende della famiglia Nibbi ha appassionato i nostri allievi, che hanno assoluto bisogno di testimonianze ancora vivide dell’impegno di figure illustri del proprio territorio, per crescere sulla base di valori autentici e solide radici".