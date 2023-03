Sala del Gigli: tutte le regole per utilizzarla

Ci sono già le prime richieste, ancora in via informale, per l’utilizzo della sala polifunzionale dell’appena inaugurato polo culturale ‘Gigli’ e così l’amministrazione è corsa ai ripari, approvando un disciplinare in cui fissare il canone d’uso di quello spazio (la capienza massima è di 99 persone, con 90 posti a sedere) per far fronte, sia pure parzialmente, ai costi di funzionamento che il Comune deve sostenere per aperture straordinarie. L’uso della sala polifunzionale, infatti, è riservato principalmente a iniziative e ricorrenze di carattere istituzionale del Comune, ma "è volontà dell’amministrazione consentire la più ampia possibilità di utilizzo di tale spazio anche a soggetti terzi". Nel disciplinare si evidenzia che la sala può essere concessa in uso temporaneo per convegni, conferenze, seminari, dibattiti, riunioni, mostre, eventi culturali, sportivi e ricreativi, manifestazioni teatrali e musicali, iniziative politiche e sindacali, tranne feste private e vendite dirette. La tariffa giornaliera per soggetti commerciali e persone fisiche è di 300 euro e 150 per mezza giornata (4 ore) se hanno sede in città, altrimenti diventano 400 euro e 250 euro per i fuori sede; per soggetti non profit, 200 euro per un giorno, 100 per mezza giornata (se fuori sede, 300 euro e 200 euro); per le scuole, la tariffa giornaliera è di 100 euro, per 4 ore è di 50 euro (se fuori sede, i costi passano a 150 euro e 100 euro).

È prevista una maggiorazione del 30% qualora l’utilizzo della sala venga chiesto per giorni festivi. Infine, in caso di mostre (con la vigilanza a carico dell’organizzazione), dal secondo giorno si applica una riduzione della tariffa giornaliera del 50%. Sarà dato in appalto per due mesi, per 3mila euro di spesa, il servizio di apertura, chiusura e assistenza tecnica della sala.

m. c.