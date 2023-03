Sala gremita alla prima tappa del tour di Battilà Sicurezza, lavoro e turismo tra le priorità

Una sala gremita ha accolto la prima tappa del tour elettorale del candidato sindaco Gian Vittorio Battilà e della sua coalizione alla Faleriense. Durante l’incontro sono stati affrontati temi e problematiche del quartiere (rete fognaria, viabilità, turismo, commercio) e Battilà ha potuto approfondire molti punti del corposo programma elettorale a partire dai concetti cardine: lavoro, sociale, turismo, sicurezza che sono diventati delle criticità "a causa della mala gestio dall’amministrazione uscente" è stato detto. Un programma che vuole dare risposte concrete alle problematiche della città "e dimostrare che la coalizione di Battilà ha le competenze per trovare soluzioni possibili a uno stato di cose dovuto a incuria e pressapochismo amministrativo". Alessandro Felicioni (Pse senza fili) ha letto gli impegni "tutti disattesi", che l’amministrazione Franchellucci aveva preso con la Faleriense nel 2018. Per Andrea Falzetta (Fi) è importante la progettualità per trovare fondi utili a concretizzare l’azione di governo; Pierpaolo Lattanzi (Laboratorio Civico) ha esposto lo studio per una mobilità possibile; Gioia Giandomenico (Lega) ha parlato di associazionismo e organizzazione di eventi; Lorenzo Petrini (Laboratorio Civico) ha ribadito "la volontà di non arrendersi finché non si riuscirà a consegnare agli elpidiensi una città migliore".