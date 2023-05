Salara, rocca e mura Appello al Comune

"Il patrimonio storico-architettonico di Porto San Giorgio costituisce uno dei motivi di vanto della città, a torto da molti ritenuta solo luogo di vacanza dove spiaggia attrezzata, mare e porto turistico formano gli unici motivi di interesse" è l’incipit di un corposo intervento riportato nel ’Notiziario’ della Società Operaia dal presidente del sodalizio, Maurizio Mattioli. Lo stesso intervento è stato inoltrato all’Amministrazione comunale: "L’attenzione, la ricerca e lo studio della storia della città – dice Mattioli – costituiscono per la Società Operaia una delle ragioni della sua esistenza. All’amministrazione rivolgiamo un appello per segnalare alcune criticità che potrebbero pregiudicare la salvaguardia di queste importanti testimonianze storiche. Quali opere di maggior rilievo indivia: la Rocca Tiepolo (1.267), le Mura Castellane (1362) e la Salara.(fine seicento). Per la Rocca Tiepolo Mattioli rappresenta: “l’urgenza di interventi di restauro conservativo e, in qualche caso, strutturali. Diverse cortine murarie denunciano un grave degrado caratterizzato da fenditure, che in prospettiva potrebbero pregiudicarne la stabilità. Tra l’altro stante l’uso della Rocca da contenitore culturale, soccorrono anche esigenze di sicurezza legate all’accesso e alla permanenza del pubblico". Per le Mura Castellane: "L’ultimo restauro risale al 1995. Purtroppo la perpetrazione di atti vandalici e lo sfregio delle cortine con vernici spray da parte di persone inqualificabili, mortifica la rilevanza dell’insieme difensivo medievale. Oltre a ciò, da anni, si assiste al degrado della sezione della cortina muraria posta ad Ovest del teatro comunale, in fregio alla Via Collina". Salara: "La Società Operaia, oltre trenta anni fa, si fece promotrice della richiesta del vincolo di tutela sull’ultimo edificio seicentesco sopravvissuto nel Borgo Marinaro. L’istanza venne condivisa dalla soprintendenza che emise il vincolo di tutela. L’edificio è di proprietà privata. Il Prg intervenuto nel 1998, ne indicò la destinazione d’uso a sito museale: l’amministrazione dovrebbe intraprendere la strada dell’acquisizione della proprietà dell’edificio prima che venga trasformato nell’ennesimo condominio".

Silvio Sebastiani