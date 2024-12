Salari da fame, lavoratori in difficoltà

Il mercato del lavoro nelle Marche continua a mostrare fragilità strutturali, con salari bassi, contratti precari e disuguaglianze significative, soprattutto per giovani e donne. Secondo il report elaborato dall’Ires Cgil Marche sui dati Inps, nel 2023 i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi agricoli e domestici) sono stati 463.455, con un aumento dell’1,1% rispetto al 2022 (+5.000 unità). Tuttavia, l’incremento regionale è inferiore alla media del centro Italia e nazionale (+2,3%). La crescita si concentra sui contratti a tempo indeterminato (+6.790, +2,1%), mentre quelli a termine calano (-2.000, -1,9%). Rispetto a dieci anni fa, i lavoratori a termine sono aumentati del 47,8% (+35.000), mentre i contratti stabili sono cresciuti solo del 7,4% (+23.000). Il part-time registra un’impennata (+30%, +34.000), così come i contratti intermittenti (+59% in dieci anni). Le retribuzioni nelle Marche rimangono inferiori alla media nazionale e regionale del Centro Italia. Nel 2023 il salario lordo medio annuo è stato di 20.956 euro (+3,3% rispetto al 2022), ma con un divario di 2.705 euro (-11,4%) rispetto alla media italiana. I lavoratori a tempo parziale guadagnano in media 12.184 euro, mentre i contratti stagionali si attestano a 5.383 euro e quelli a termine a 10.389 euro. Anche i lavoratori a tempo pieno e indeterminato percepiscono meno rispetto ai colleghi delle altre regioni: 29.398 euro annui, con un gap di 4.743 euro rispetto alla media nazionale.