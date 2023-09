Salario minimo e Pd, continua la petizione

"Il messaggio è semplice: sotto i 9 euro l’ora non è lavoro bensì sfruttamento! Abbiamo iniziato a raccogliere firme alla Festa De L’ Unità e ora ci stiamo mobilitando, insieme ai circoli, sul territorio con dei banchetti. La sezione di Fermo ha già organizzato un presidio presso piazzale Tupini e ne farà un altro sabato 23; gli altri appuntamenti si stanno svolgendo a Porto S. Elpidio nel fine settimana presso lo spazio difronte il Municipio e durante i mercati cittadini fino a fine settembre (dalle 9.00 alle 12.00). Il 2324 settembre il circolo di Porto S. Giorgio sarà in piazza Matteotti (dalle 17.00 alle 19.30); il 1 ottobre il circolo di Monterubbiano-Moresco-Lapedona sarà in Piazza De Gasperi, frazione Rubbianello (dalle 9.00 alle 12.00). Ci stiamo organizzando anche con i circoli della mediavaltenna". Così Luca Piermartiri, segretario Pd Federazione di Fermo"Colgo l’occasione per ringraziare le altre forze di opposizione insieme alle quali abbiamo lanciato un messaggio univoco per avviare questa battaglia di civiltà e giustizia sociale". Gli fa eco Chiara Croce, responsabile lavoro del pd Fermo: "L’ Italia non è più da decenni il paese della sola manodopera, pertanto, se vogliamo essere competitivi sul mercato internazionale dobbiamo capire che ruolo del nostro paese è quello di essere industria di alta qualità ed il lavoro di qualità va adeguatamente retribuito. Lo vediamo nel fermano dove il valore aggiunto delle nostre aziende è l’immenso know how dei nostri lavoratori. Una competenza che deve essere valorizzata e remunerata".