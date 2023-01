"Saldi, andiamo avanti tra alti e bassi"

Il periodo dei saldi invernali sta quasi per giungere alla sua conclusione, per capire l’andamento delle vendite abbiamo intervistato alcune commercianti del centro di Porto Sant’Elpidio. Per Genny Cinesi di Gemi Mercerie "i saldi intesi come occasioni di fine stagione non esistono più, poiché molte attività commerciali offrono costantemente prodotti in sconto, infatti ho venduto di più nel mese di dicembre piuttosto che ora: il periodo degli sconti non attira più come prima. Il bilancio invernale è positivo, sono soddisfatta delle vendite e per come si sono distribuite posso dire che c’è un ritorno ai tempi pre covid – aggiunge- in più noto che il mio target di clienti, che vai dai 35 anni in su, ricerca la qualità più che lo sconto e questo è importante". Sulla stessa lunghezza d’onda, seppur in un settore diverso, la signora Romina del negozio d’abbigliamento "Zhou Boutique", che ha sottolineato come ad oggi non esistono più le file fuori dagli esercizi commerciali nel periodo dei saldi, come invece avveniva in passato: "La gente non aspetta più, ha a disposizione sconti tutto l’anno perciò in queste settimane o riesce a trovare una grande occasione oppure, se ne ha la possibilità, va direttamente a cercare qualcosa che rispecchia i propri gusti negli articoli della nuova stagione pur essendo a prezzo pieno, come infatti hanno fatto le nostre clienti. I nuovi trend come il Black Friday – spiega - spostano più del tradizionale mese di gennaio, tant’è che infatti nel mese di novembre abbiamo notato molto movimento". "Il periodo dei saldi rispetto al passato è ormai poco entusiasmante – dice Carla Cerolini di "Twill"- non c’è più alcuna corsa all’acquisto, la visione è ormai diversa, avendo molte alternative a ribasso se una cliente non trova ciò che vuole passa oltre, al contrario di quando si aspettavano questi momenti per comprare rapidamente quel che da tempo si voleva. Devo dire, però, che rispetto allo scorso anno sicuramente c’è un po’ più voglia di fare acquisti, perciò spero che si possa ritornare presto ai livelli pre pandemia".

Anche per Cinzia Malloni di "Lois Abbigliamento" gli sconti non sono più appetibili come prima, "inizialmente i saldi sono partiti bene – ha affermato- poi, come normale che sia, le vendite sono calate. La clientela fissa ci premia e, nonostante le difficoltà, anche qualcuno di passaggio riusciamo ad intercettarlo. Resta difficile comprare anche per via del momento storico che stiamo vivendo". Se è vero che gli shop online e l’e-commerce hanno cambiato completamente le regole di mercato i tempi d’acquisto, a detta dei commercianti, giocano un ruolo determinante sul consumatore soprattutto i timori del caro bollette e degli aumenti del carburante. Registriamo tuttavia che le piccole attività commerciali cercano di far leva sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti per fronteggiare questi ostacoli.

Nadir Tomassetti