"Saldi, la partenza fa ben sperare"

di Paola Pieragostini

Crisi economica data dall’aumento generale dei prezzi e ricerca della qualità dei capi da acquistare sono le componenti che hanno segnato la buona partenza alla stagione dei saldi. A dirlo, chi in modo più cauto chi più convinto, sono i titolari dei negozi di abbigliamento. "Una partenza dal successo assolutamente inaspettato – dice Loris Salvatori, titolare di Barney con sede outlet a Fermo e abbigliamento donna e uomo a Porto San Giorgio –. Già dal giorno precedente l’apertura con i saldi, c’era maggiore affluenza nei negozi e subito si è registrato un vero boom di accessi con una spesa media di due pezzi a persona, che ci ha lasciati piacevolmente colpiti". Salvatori spiega che le vendite natalizie si erano mantenute su un trend di normalità e conferma un ‘bel movimento di persone’ a Porto San Giorgio. "È una bella soddisfazione vedere tanta gente con sacchetti in mano a testimonianza di acquisti fatti nei negozi – conclude – che dovrebbe dare rinnovato ottimismo a tutti. Sono certo che la necessità di risparmiare a fronte della crisi generale, unita al desiderio per il bel capo da avere nell’armadio, abbia spinto tante persone ad accogliere con piacere i saldi". Buona partenza dei saldi anche per i negozi Nadia Abbigliamento e Nadia Pelletteria al centro storico di Fermo, di Nadia Cutini. "Mentre a Natale abbiamo lavorato con tante vendite, ma di entità non costosa – dice – i saldi sono partiti con gli acquisti di capi di maggior costo prendibili con buoni sconti. Seppur sia presto per poter parlare del successo della stagione dei saldi, va confermata senza dubbio la rinnovata attenzione della gente al piacere del vestirsi dopo il lungo periodo del Covid, così come la fiducia riposta nel negozio di un centro storico, dove si trovano familiarità, buoni consigli ai gusti e alle esigenze del cliente". "La tendenza dell’assalto al negozio per i saldi non c’è più da anni – dice Marco Di Antonio, titolare dello storico negozio di intimo e pigiami ‘Marisa’ in attività a Fermo dal 1956 – in questi giorni di partenza c’è stata infatti un’affluenza di clienti contenuta, va però considerato che i nostri prezzi sono modici tutto l’anno, periodo durante il quale dedichiamo attenzioni costanti ai clienti stessi". "La partenza dei saldi è stata buona – dice Giovanna Sicignano della Benetton al centro commerciala Il Girasole – ovviamente parlarne a distanza di soli due giorni dall’inizio, è difficile per fare un bilancio. Fare invece previsioni è possibile solo mantenendo un rinnovato e crescente senso di fiducia verso questo tempo". "Da anni ormai l’apertura della stagione dei saldi non è più quella delle lunghe file di attesa fuori dal negozio – dice Paolo Malavolta, dello storico negozio di abbigliamento Malavolta di Altidona – va comunque detto che l’apertura ha visto una buona affluenza di clienti, sicuramente sostenuta dalla volontà di acquistare un capo di qualità in sconto, a maggior ragione in questo periodo di crisi generale. Sarà possibile fare un vero bilancio solo tra un paio di settimane. L’auspicio è che sia positivo per tutti".