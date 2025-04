Sale di nuovo sul ring il 19enne Lorenzo Tulli

Domani, al palasport, il settimo Day in the cage col quinto incontro da professionista del 19enne pugile Lorenzo Tulli, su iniziativa di Asd Fil’s Fight presieduto da Paolo Biondi, Pugilato Nike Fermo con Fausto Rocco, della Federazione Pugilistica regionale, Luciano Romanella, e patrocinio del Comune, dell’assessorato allo sport guidato da Enzo Farina. Ci saranno diverse discipline dalle Mma al K1, tre incontri professionistici di karate kyokushin kai, le finali del campionato regionale Under 17 di boxe. L’appuntamento clou sarà l’incontro di Tulli "che stiamo accompagnando verso il grande obiettivo di disputare un match per il titolo italiano cat. Superleggeri. Speriamo di arrivarci presto e portare l’evento a Porto Sant’Elpidio. Non è poco – è stato detto - essere il più giovane pugile professionista in Italia". E’ fiducioso il coach Matteo Paccapelo e Tulli non vede l’ora di salire sul ring".