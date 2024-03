Sale il consumo di stupefacenti. Cocaina anche tra i giovanissimi

Consumo di droga in aumento nel Fermano nella fascia compresa tra i 18 e i 64 anni, ma soprattutto nella fascia tra i 15 e i 19 anni. I dati allarmanti arrivano direttamente dalla relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze 2023 del Dipartimento per le Politiche Antidroga. A preoccupare maggiormente è l’incremento nella fascia giovanile rispetto ai dati riferiti al 2021 con un aumento dei consumi che dal 19,7% passa al 28%. Nel Fermano il 9,8% di persone tra i 18 e gli 84 anni ha riferito di aver utilizzato prodotti della cannabis almeno una volta nel corso dell’anno. Fra gli studenti tra i 15 e i 19 anni il 25% ha riferito l’uso nell’anno con valori tornati alle prevalenze osservate prima della pandemia. Il 73% delle segnalazioni per detenzione a uso personale è legato al possesso di cannabinoidi dato questo che, a seguito di una riduzione nel biennio precedente, torna a crescere.

Tra le sostanze più presenti nel mercato delle droghe nella provincia di Fermo continua ad esserci anche la cocaina. Tornano a crescere anche i consumi fra i 15-19enni: nel 2022 il 2% della popolazione studentesca ne aveva riferito l’utilizzo; l’ultimo rilevamento parla invece del 2,6%. La penetrazione nel territorio è confermata anche dall’incremento nell’ultimo decennio delle segnalazioni per possesso di sostanza per uso personale, che rappresentano il 21% del totale nel 2023 e che vedono protagonisti soprattutto i consumatori con almeno 30 anni di età. I dati relativi alla diffusione di eroina e oppiacei descrivono un contesto articolato, controverso e allo stesso tempo preoccupante per quanto riguarda il consumo. Nel corso del 2023 il dato relativo ai consumi nella popolazione indica invece un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati. Se nella popolazione studentesca si è tornati a livelli pre-pandemici con l’1% che riferisce l’uso nel 2023, nella popolazione generale è l’1,4% che riporta l’uso almeno una volta di eroina/oppiacei nell’anno, con un valore 3 volte superiore rispetto al 2017. In un quadro generalmente stabile l’eroina è responsabili del 63% dei decessi per overdose registrati nel Fermano, seppur con una tendenza alla riduzione osservata nel corso degli ultimi tre anni.

Fabio Castori