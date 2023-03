Sale il fatturato nel distretto del cappello

Continua il trend positivo del Distretto del Cappello Fermano–Maceratese. In base alle stime della Federazione TessiliVari su dati Istat, relativi al periodo gennaio-dicembre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il comparto del cappello a livello nazionale ha registrato un aumento di fatturato, ovvero 144 milioni di euro, +9,1% sul 2021, e +16,1% rispetto al 2020. Alcuni elementi negativi che però devono essere esaminati e affrontati riguardano il numero delle imprese (123, -1,6%) con una conseguente perdita degli addetti ai lavori. Sono questi gli elementi evidenziati da Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello di TessiliVari.

"È importante motivare l’inarrestabile calo degli addetti – spiega Marizaletti – con il persistente problema della scarsità di manodopera specializzata, legata al ricambio generazionale e alla formazione da portare avanti all’interno delle aziende, anche se resta fondamentale la collaborazione con gli Istituti tecnici e professionali e con le Università per le applicazioni delle future tecnologie. Indispensabili anche le risorse del Pnrr e Fse per sostenere il comparto produttivo".

Andando ad esaminare più da vicino i dati, nel 2022 le esportazioni hanno registrato fatturati per 421 milioni di euro +28,4%; le importazioni 254 milioni di euro +57,2%. Risultati importanti anche in considerazione degli effetti della guerra fra Russia e Ucraina e la conseguenti difficoltà legate al reperimento delle materie prime e costo dell’energia. Il paese maggior fornitore con il 36% del totale importato resta la Cina 90,2 milioni di euro, +69%. Le principali esportazioni: Svizzera, che però per la prima volta presenta un piccolo rallentamento -4,8%; stabilmente sul podio la Francia +58,9% e Germania +24,8%. Il Comparto del cappello Fermano-Maceratese conta oggi circa 90 imprese con 1.400 addetti ai lavori.

Alessio Carassai