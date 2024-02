Sale l’attesa per l’apertura il ponte: "Opera importante per due città"

Un ponte è un abbraccio, è qualcosa che unisce, che tiene insieme un territorio. Per questo è particolarmente atteso il taglio del nastro del ponte che apre la strada tra Marina Palmense e Porto San Giorgio, finora ci voleva un giro lunghissimo per passare da una costa all’altra e, a piedi o in bicicletta, era comunque anche pericoloso. Si parte il 16 marzo, con una grande festa che vede insieme i due comuni, al centro dei pensieri dei sindaci riuscire a finire i lavori che hanno subito ritardi, rincari, cambi di ditte appaltatrici, nuove risorse da trovare. Per questo nessuno pensa a che nome dare a quel ponte che sarà, appunto, semplicemente un ponte con tutto quello che significa. Già domenica scorsa, complice il sole primaverile di questi giorni, in tanti ci sono passati sopra, a passeggio, con i pattini, con le due ruote, anche se il cantiere non è ancora proprio chiuso. Il sindaco Paolo Calcinaro raccomanda prudenza ma nel contempo esulta: "Da una parte vi chiedo di rispettare le recinzioni, siamo ancora in un cantiere e quindi c’è il divieto di entrarvi, quindi attenzione. D’altro canto però si intuisce quanto quest’opera sia attesa per i due comuni, da sempre. E l’importanza di questa opera, di averla fatta insieme a Porto San Giorgio credo che sia una di quelle cose che mi porterò dietro sempre. Penso che abbiamo fatto qualcosa di raro, che avrà un importante impatto sulle due città, meglio prepararsi al meglio per questo impatto". Il ponte ciclopedonale sull’Ete con i suoi archi, i 55 metri di lunghezza del solo impalcato, i 6 metri di larghezza come previsto per la Ciclovia, è veramente imponente. È il primo ponte ciclopedonale realizzato fino a questo momento. E’ stato piuttosto complicato produrre in officina, assemblare, zincare e verniciare strutture così imponenti, opera che non ha paragoni nella regione Marche ed è finanziata con un bando sulla Ciclovia Adriatica che i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio sono riusciti ad aggiudicarsi. "Un’opera che sarà importante per lo sviluppo di entrambi i Comuni e questo ci rende veramente orgogliosi", aggiunge Calcinaro cui ha sempre fatto eco il collega sangiorgese, Valerio Vesprini, che parla di orgoglio, di un sogno che è diventato realtà e che dà concretezza alla vicinanza materiale delle due città. L’opera è stata realizzata nell’ambito del progetto sulla Ciclovia Adriatica che riguarda sei regioni, di cui le Marche è capofila e riveste una grande importanza dal punto di vista ambientale e turistico. La sua realizzazione, costata circa un milione e messo, è rientrata nel finanziamento previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Marche Fesr 2014-2020.

Angelica Malvatani