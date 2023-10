Salemme debutta con ’Natale in Casa Cupiello’

Debutta alla grande la stagione teatrale di Fermo, è festa quando si apre il sipario e il primo evento è da non perdere. Un calendario che ha convinto oltre 900 abbonati che si apre con un grande classico. Vincenzo Salemme torna al suo primo amore, il teatro, con Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo ed inaugura il 25 e 26 ottobre la nuova stagione del Teatro dell’Aquila nata dalla rinnovata collaborazione del Comune con l’Amat e il contributo della Regione Marche e del MiC. Una storia immortale che Salemme conosce alla perfezione, forte di una conoscenza diretta con Eduardo, di una collaborazione antica. Natale in casa Cupiello andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931, la commedia è inizialmente incentrata sul pranzo natalizio durante il quale ha luogo un dramma della gelosia, viene in un secondo momento rimaneggiata da Eduardo che la fa iniziare due giorni prima durante i quali descrive i personaggi che compongono la famiglia, ognuno con le sue peculiarità e il proprio mondo interiore"Ho conosciuto Eduardo nel 1977, racconta Vincenzo Salemme, andai a Cinecittà per provare a fare la comparsa in qualcuna delle sue commedie che stava registrando per la Rai. E lo incontrai in una pausa della lavorazione. Aveva sulle spalle lo scialle color vinaccia pallido, un camicione da notte e i mutandoni che finivano dentro i calzettoni di lana. Era il costume della commedia più bella, più amara, più divertente, più sentimentale, più intensa, più malinconica, più festosa, più struggente della storia: Natale in casa Cupiello. Sono passati, da allora, ben 46 anni. Nel frattempo, sono diventato attore a tempo pieno e, dopo aver avuto il privilegio di lavorare con Eduardo nei suoi ultimi due anni di palcoscenico, ho potuto continuare a frequentare il suo magnifico teatro grazie ai 12 anni nella compagnia del figlio Luca". In scena ci sarà una nutrita compagnia di splendidi attori composta da Antonella Cioli, Antonio Guerriero, Franco Pinelli, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Fernanda Pinto, Oscarino Di Maio, Agostino Pannone, Pina Giarmanà, Geremia Longobardo, Nuvoletta Lucarelli, Gennaro Guazzo, Marianna Liguori, le musiche sono di Nicola Piovani. Inizio spettacoli ore 21.