Salemme è protagonista al Teatro dell’Aquila

Il cuore di una città è il suo teatro, specie quando è bello e vivo come il Teatro dell’Aquila. È partita già al massimo la stagione teatrale fermana, l’assessorato alla cultura ci lavora con l’Amat, assoluti professionisti nel settore, e i risultati si vedono. Ecco allora che dopo il tutto esaurito delle due serate con Enrico Brignano, è Vincenzo Salemme a riempire ogni spazio possibile. Alla fine dello spettacolo gli stessi attori si sono commossi per il calore del pubblico, per la bellezza di un teatro pieno, luminoso, storico e profumato di emozioni: "Questo teatro e il modo in cui lo tenete fanno onore al grande Eduardo De Filippo, all’Italia, a voi che vivete qui", ha detto Salemme dopo aver raccontato, a modo suo ma nel solco della tradizione, Natale a casa Cupiello, tra risate a scena aperta e un pizzico di amarezza, tra finzione e realtà, nell’ipocrisia che spesso si coltiva, anche in famiglia, alla ricerca di una felicità che sembra impossibile, a meno che non ‘ti piaccia il presepe’. Salemme per due giorni ha visitato la città, scoperto i suoi locali, ammirato la pinacoteca, ovunque sorridendo e emozionandosi. Ad aprire la stagione sul palco l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, a raccontare i quasi mille abbonati di quest’anno, a respirare bellezza a piene mani. Alla fine, è l’ex assessore, Francesco Trasatti, anche nelle vesti di attore, a ricordare: "Nel 2015 c’erano più o meno 450 abbonati. Ora ne sono oltre 900 e se il trend continua così bisognerà pensare di introdurre la terza recita".

Angelica Malvatani