Salgono anche gli abusi su bambini e anziani: +9%

Quando si parla di maltrattamenti in famiglia non bisogna dimenticare che le vittime non sono soltanto donne, ma anche minori e anziani. Anche in questo caso i numeri parlano di un aumento del 9%. Secondo i dati forniti dall’Istat, ad aprile 2023 sono stati 166 i bambini e gli adolescenti presi in carico dai servizi sociali in tutto il territorio fermano, 77 dei quali sono risultati vittime di maltrattamento.

Secondo quanto evidenziato dall’indagine, la forma di maltrattamento principale è la patologia delle cure, ovvero incuria, discuria e ipercura, di cui è vittima il 36,7% dei minorenni in carico ai Servizi sociali, seguita dalla violenza assistita (33,4%). Il 14,1% degli under 18 è invece vittima di maltrattamento psicologico, mentre il maltrattamento fisico è al centro del 10,6% dei casi, e l’abuso sessuale del 3,5%. Ad essere seguiti dai Servizi sociali sono maggiormente i maschi; bambine e ragazze sono più frequentemente in carico per maltrattamento. Il 34% dei bambini vittime di maltrattamento sono italiani, il 66% stranieri. Questo dato è invece inversamente proporzionale per quanto riguarda gli anziani: il 68% di loro sono italiani, il 32% stranieri. Più colpite le donne: il 63% del totale.

f. c.