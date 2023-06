Salotto della Calzatura, si apre il mercatino

Prende il via stasera la nuova edizione del Salotto della Calzatura, mercatino estivo ideato e promosso dall’Associazione di commercianti ‘Vivi il centro’ che, anche quest’anno animerà i giovedì dell’estate elpidiense fino al 7 settembre. Dalle ore 18 fino a mezzanotte, una trentina di espositori, artigiani calzaturieri di Porto Sant’Elpidio e provenienti dal distretto fermano, saranno presenti in piazza Garibaldi, in via Battisti e via Principe Umberto, le principali vie del centro città, con i loro prodotti rinnovando un appuntamento che ormai è diventato un punto di riferimento per un pubblico, composto da gente del posto, ma soprattutto da turisti che sono in città per le loro vacanze. Una vera e propria mostra mercato che offre una ampia panoramica dell’eccellenza locale nella produzione di calzature di altissima qualità da uomo, donna e bambino, (oltre a capi di pelletteria, sempre made in fermano) che sarà possibile acquistare a prezzi altamente concorrenziali, direttamente dalla fabbrica al consumatore. In occasione del Salotto della Calzatura (iniziativa patrocinata dal Comune), resteranno aperte anche altre attività commerciali della città, oltre naturalmente ai locali vocati al drink & food che affollano le vie del mercatino e, come sempre, offrono la possibilità di fermarsi a cena o gustare un aperitivo.