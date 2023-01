Salta l’approvazione del bilancio "Ritirato per clamorosi errori"

"A chiusura del suo primo anno, l’amministrazione Ubaldi colleziona un flop inedito: il bilancio di previsione portato all’approvazione il 29 dicembre è stato ritirato per clamorosi errori e incongruenze", commenta il gruppo consiliare Avanti Montegranaro. "Si è sbandierato di riuscire a portare all’approvazione il previsionale in tempi record senza porre la necessaria cura alla esattezza di un documento di tale importanza e – aggiunge la minoranza –, imputare la responsabilità a fantomatici problemi tecnici o alla svista di un funzionario rivela la malafede del sindaco Endrio Ubaldi e della sua amministrazione". Per Avanti Montegranaro l’errore è prima di tutto politico "avendo la Giunta approvato un documento non veritiero, senza i dovuti controlli di sindaco e assessori, nonché del consigliere con delega al bilancio". Uno svarione troppo ghiotto per la minoranza, la ‘ciliegina sulla torta’ di un’azione amministrativa "che fa degli annunci e della forma la sua sostanza". La riprova? Avanti Montegranaro è il giornalino di fine anno arrivato nelle case dei montegranaresi ne è la riprova: "Foto, tanti slogan e pochi risultati. Non c’è una direzione, un’idea complessiva di crescita e di rilancio", è la stoccata. Qualche esempio? "La nuova scuola media abbandonata in modo sciagurato e con motivazioni assurde; i lavori del palazzo comunale ritardati; interrotta la riqualificazione de ‘la Croce’; nessuna programmazione urbanistica, nessuna politica giovanile, affossata la chiusura dell’Informagiovani, l’esaltata apertura dell’ufficio turistico è solo di facciata. Ogni critica all’amministrazione è aspramente redarguita tramite canali social usati dal sindaco come un randello verso i cittadini. Un modus operandi che cerca il consenso ad ogni costo, non ammette obiezioni e non accetta suggerimenti e proposte".

Marisa Colibazzi