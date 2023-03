Saltamartini: "Altri 13 medici al Fermano"

È ancora aperta la partita per il potenziamento dell’area dell’emergenza-urgenza nell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo. Dopo i forti timori sollevati dal concorso che destina a tale Azienda solamente 2 dei 46 posti per dirigente medico a tempo pieno e indeterminato banditi dalla Regione, era stato il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti a protestare contro quella che definiva una ‘iniqua distribuzione’. Sulla questione il consigliere Pd ha presentato una interrogazione alla quale ha riposto lo stesso assessore Saltamartini (nella foto) ieri mattina, assicurando che i posti necessari a coprire l’intero fabbisogno del fermano ci sono: altri 13 posti oltre ai 2 già banditi dal concorso, saranno quanto prima rideterminati.

"Mi aspetto anche che ora, all’impegno preso pubblicamente in aula dall’assessore – aggiunge – sia dato immediato seguito, rispondendo così concretamente alla carenza di personale sanitario che è alla base dei pesanti disagi patiti dai cittadini del nostro territorio. Detto ciò, non posso non chiedermi per quale motivo, se il fabbisogno di dirigenti medici nell’area dell’emergenza-urgenza dell’Ast 4 ammonta a 15 unità, il concorso bandito dalla Regione Marche ne ha previsti solamente 2, contro i 13 di Pesaro, i 12 di Ancona, ma soprattutto i 14 di Macerata e i 5 di Ascoli. Non si capisce questa sorta di accanimento contro la sanità fermana, nonostante il consiglio regionale, abbia approvato all’unanimità una risoluzione che, recependo i contenuti di una mia mozione, impegnava la giunta Acquaroli ad adottare tutti i provvedimenti necessari per risolvere il problema della carenza del personale sanitario nel nostro territorio".