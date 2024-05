Salute, ambiente e cultura. Viale Trento senza auto. Che festa con l’Ecoday grazie alle associazioni

La prima cosa è la salute, l’occasione per un controllo, per misurare la pressione, controllare la tiroide, capire come va. E poi l’ambiente, cosa succederà nell’ambito della raccolta differenziata, quali cambiamenti ci saranno, come si può recuperare oro da un cellulare in disuso. C’è stato tutto questo e molto altro nell’edizione 2024 dell’Ecoday in viale Trento che per un giorno, domenica scorsa, è stata chiusa al traffico dal mattino alla sera. Evento arrivato alla sesta edizione organizzato dall’Amministrazione Comunale e nato proprio all’inizio per sensibilizzare sulle tematiche ambientali e su come vivere la città e conoscere tante realtà passeggiando tranquillamente nella via che normalmente è la più trafficata della città. Animazioni, giochi per bambini, stand gastronomici, cibo a chilometri zero, spettacoli teatrali, mercatino, laboratori, musica. E ancora: sport, iniziative con le scuole, stand informativi, associazioni di volontariato, screening e attività divulgative delle associazioni sanitarie locali. Una festa realizzata con il fattivo contributo di tante associazioni, culturali, sportive, ambientaliste, di volontariato, Centri sociali, gruppi teatrali, tutte della città. L’Asite ha puntato sul recupero dei microraee, regalando gadget a chi ha portato oggetti elettronici da buttare, mentre i ragazzi dell’istituto Montani hanno dato vita ad un workshop che mostrava come recuperare in maniera sostenibile materiali preziosi, sempre dai raee, attraverso scarti alimentari, un’occasione che rintrava nel calendario del festival nazionale dello sviluppo sostenibile e vede la scuola fermana gemellata con il Polytechnique di Montrèal. E ancora, tanto sport con le esibizioni di Victoria Fermo, asd Energy dance (pizzica), Marca skating, Monia Gallucci che ha proposto la camminata metabolica, le attività sportive con Usa Fermo 2021, Solo Fermana che ha proposto le visite al museo della Fermana e allo stadio. Area spettacoli con momenti di divertimento grazie alle compagnie locali Tiaeffe, Amici del teatro fermano, Gruppo arco fermano, Filodrammatica firmum. Partecipato il calcio balilla umano per under 12/ fascia 13-18/ over 18. Non mancava nemmeno lo spazio dedicato agli animali con le associazioni con canile Gazzoli, Oasi felina e Leida, la fattoria La rocca ha proposto laboratori per bambini su tessitura, tintura naturale e cesteria in vimini. A parlare di prevenzione Croce verde, Ordine professioni infermieristiche, Cives, Lilt , Infinitae, anpof, l’associazione diabetici, Avis, Iom. Stupore ed emozione per i tanti che hanno visitato il cantieri del parco di Villa Vitali che sta recuperando tutta la sua storia e la bellezza di un luogo senza tempo, culmine di una festa che piace tanto, a tutti.