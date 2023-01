Salute dei lavoratori Riconoscimento per la Tod’s

Questo obiettivo è reso possibile anche da una capace ed efficiente gestione del personale e dei collaboratori, che Tod’s ha voluto ufficializzare intraprendendo il percorso di certificazione del proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la norma ISO 45001:2018, la prima norma internazionale a definire gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori.Con l’applicazione della norma UNI ISO 45001, l’attenzione dell’organizzazione si focalizza sulle politiche di prevenzione e riduzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, favorendo il pieno coinvolgimento di tutti i lavoratori in processo di miglioramento continuo. "Tod’s è un’azienda che ha saputo tenere le persone, clienti e collaboratori, al centro della propria vision", afferma Fabrizio Avoni, Technical Coordinator e Lead Auditor di TÜV Italia.