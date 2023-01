Salute dei lavoratori Tod’s al top

Un importante traguardo è stato raggiunto da Tod’s che riceve la certificazione di sistema di gestione per la salute dei lavoratori ISO 45001 in riferimento alla sede e all’outlet di Sant’Elpidio a Mare. Questa attestazione si aggiunge alla ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale, già ottenuta nel 2020. Entrambe dimostrano una crescente attenzione del gruppo di Della Valle per i temi legati alla sostenibilità. Il Gruppo Tod’s, da sempre orientato a conciliare tradizione e innovazione, rappresenta infatti uno dei principali player nella produzione e distribuzione di calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori di alta gamma, portabandiera nel mondo di un Made in Italy di qualità.