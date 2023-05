Salute e natura: a lezione di cucina sostenibile

In un periodo in cui il concetto di ecostenibilità ha invaso ogni ambito, catalizzando l’attenzione generale sul rispetto dell’ambiente, ben si colloca l’iniziativa promossa dal circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ in collaborazione con il Laboratorio Vegetale ‘L.o.v.e.’ di Porto Sant’Elpidio: un corso di cucina sostenibile. "Il nostro pianeta ha bisogno di un approccio diverso per garantirci un futuro sostenibile" affermano gli ambientalisti elpidiensi che, con questo progetto hanno voluto puntare l’attenzione sull’importanza di una sana e corretta alimentazione che, ovviamente, deve essere anch’essa rispettosa del concetto di sostenibilità. Il corso prenderà il via l’8 giugno, presso il Laboratoprio Vegetale (in via Cavour, 93), sarà a cura di Katia Fabiani (presidente Legambiente ma qui anche in veste di ecosensitizer) e di Andrea Ferracuti (ecochef), è strutturato in quattro lezioni (tutte con inizio alle ore 21, si terranno ogni giovedì del mese di giugno) che riguarderanno tutte le portate (dall’antipasto, al primo, al secondo e, naturalmente, si chiude con i dolci. Il costo è di 25 euro a lezione (80 euro per quattro lezioni).