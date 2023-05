Salute e prevenzione La farmacia comunale diventa ambulatorio Visite gratis alle donne

Un dono prezioso, la salute, un dovere prendersene cura. La Lilt di Fermo lavora da anni ormai per costruire iniziative di prevenzione, dedicate soprattutto alle donne, questa volta lo fa con la collaborazione del comune di Fermo che, per il pomeriggio del 12 di maggio mette a disposizione la farmacia comunale che diventerà un ambulatorio per le visite senologiche gratuite, dedicate alle mamme fermane. L’assessore Alessandro Ciarrocchi ricorda che la farmacia comunale mette in campo una nuova progettualità, con un bilancio sano e la possibilità di stare vicino ai cittadini. Renato Bisonni, primario di oncologia del Murri, stavolta è in veste di presidente Lilt di Fermo, spiega che la prevenzione ti fa giocare d’anticipo sulla malattia, scoprire i tumori, specie quelli femminili, in largo anticipo ti permette di guarire nella quasi totalità delle situazioni. Le visite saranno realizzate da Luigi Acito, oncologo in pensione da pochissimi giorni, già stretto collaboratore del primario: "Ci si prenota lunedì al numero 347 4181676 – spiega Acito – mi piace dire che la prevenzione non va in pensione, finora ho fatto 400 visite gratuite senologiche per la Lilt e intendo andare avanti". Il 12 maggio dunque, dalle 16 alle 19, sarà il tempo per le donne residenti nel comune di Fermo.

Non è solo una visita senologica clinica sarà anche un momento informativo per stimolare alla prevenzione primaria e evitare che si formi il tumore con corretti stili di vita. "I consigli sono quelli di sempre – spiegano gli oncologi – non aumentare di peso, fare 20 minuti al giorno di attività fisica, non bere alcol, non fumare e limitare certi cibi, questo consente di evitare un tumore su 4. Poi c’è la familiarità e per questo ci sono le indagini genetiche". Il terzo momento sarà formativo, Acito spiegherà l’autopalpazione che solo due donne su dieci sanno fare. "La prevenzione è l’incubo dell’industria farmaceutica – ricorda Acito – se troviamo un tumore quando misura sotto i 2 cm possiamo arrivare alla guarigione". Per la farmacia comunale il presidente Andrea De Santis, rinnovato in carica per i prossimi tre anni, spiega che dopo l’impegno sul Covid, con i tamponi e i vaccini, oggi ci si mette a disposizione per la prevenzione. Il vice presidente Lilt, Federico Costantini, ricorda la missione dell’associazione, il cui ambulatorio è a Porto Sant’Elpidio: "Proprio a Porto Sant’Elpidio, il 12 maggio, avremo un altro momento di prevenzione, dedicato a 33 ragazzi di Psiche 2000 e ai migranti che si rivolgono all’ambulatorio Cumba di Lido Tre Archi, con visite e ecografie alla tiroide. Il 13 saremo invece a Servigliano per le visite dermatologiche con il dottor Morresi".

La presidente di Psiche 2000, Luana Fermani, conclude: "La diagnosi precoce è fondamentale, soprattutto per i nostri ragazzi che usano farmaci e hanno bisogno di questi controlli. Anche noi lavoriamo sulla prevenzione, per noi quella del 12 è la giornata degli ultimi, gli immigrati e i ragazzi con un disagio psichico, soffriamo di solitudine e progetti come questo ci fanno sentire meno soli".

Angelica Malvatani