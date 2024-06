Salute mentale, oggi apre la nuova sala

Stare insieme per la salute mentale: è questo lo scopo del doppio evento dell’Associazione Psiche 2000, che si terrà oggi al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e che prevede l’apertura di un nuovo centro di aggregazione e un torneo di tennis tavolo. La giornata parte alle 9,30, con l’inaugurazione della Sala Multifunzionale ’Alice Rumbutis’ negli ex locali parrocchiali del grande complesso "Sagrini" nel quartiere S. Caterina a Fermo. Nella sala sarà possibile svolgere laboratori creativi, vedere film, ascoltare musica, mangiare una pizza e socializzare, spiegano dall’associazione, per andare incontro alle fragilità, creando un ambiente accogliente e sereno. L’associazione, nata nel 1998, è l’unica delle Marche del sud ad occuparsi di salute mentale, a sostegno dei familiari e in sinergia con i servizi pubblici socio sanitari. Gli iscritti sono più di 200. A seguire nella mattinata prenderà il via, in Piazza Sagrini, il torneo amatoriale di tennis tavolo "Pongisti si diventa" che propone un’occasione per riprendere in mano una racchetta da ping pong e trascorrere una giornata divertente. La presidente di Psiche 2000 Luana Fermani rivolge un appello a tutta la cittadinanza per partecipare al torneo tennis tavolo: "Il ping pong è un’attività iniziata lo scorso anno grazie alla vincita di un bando della Federazione Nazionale Tennis Tavolo, con dei corsi gratuiti anno ed ha avuto un riscontro notevole: unisce l’attività fisica adatta a tutti, bambini, adulti e anziani, con l’incontro, il mettersi in gioco, accettare di perdere, mettersi a confronto con altri. Anche il torneo fa parte del progetto ed ha lo scopo di socializzare divertendosi".