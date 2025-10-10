Giornata della Salute Mentale. “Tecnologia e solitudine, i giovani i più vulnerabili”

Fermo, 10 ottobre 2025 – “La salute mentale non riguarda solo il singolo individuo ma anche la famiglia e la comunità. Le patologie mentali, se trascurate, possono avere conseguenze gravi rispetto ad una cronicizzazione della sintomatologia per cui è importante avere un approccio di prevenzione, diagnosi e cura superando stigma e pregiudizi che possono ostacolarne il percorso di cura”. Così il direttore della Uoc Psichiatria e del Dipartimento di Salute mentale dell’Ast di Fermo, Mara Palmieri richiama tutti sulla necessità di tenere alta la guardia, cogliendo l’occasione della ricorrenza, oggi 10 ottobre, della Giornata della Salute Mentale, appunto.

A livello generale, infatti, secondo le stime epidemiologiche, le patologie mentali coinvolgono almeno il 10 per cento della popolazione. E quando si parla di un tema così delicato, e in costante evoluzione, è sbagliato pensare soltanto i giovani: “L’innalzamento delle aspettative di vita, l’isolamento e solitudine, eventuali perdite, contribuiscono all’aumento dei disturbi psichiatrici nel corso dell’età adulta e in vecchiaia.

Ecco allora che depressione, declini cognitivi e problemi del sonno emergono con maggiore frequenza. Ulteriori fattori che sono causa di stress acuti come pandemie e guerre, o cronici come crisi economica e climatica, agiscono come fattori precipitanti facendo emergere l’insorgenza di un disturbo conclamato in soggetti predisposti”. Dunque, che fare? “Prestare attenzione a dei sintomi che determinano una sofferenza soggettiva o anche una compromissione del funzionamento psicosociale come la difficoltà ad affrontare la giornata, ansia costante, insonnia, astenia generalizzata non corrispondente a problematiche di tipo organico. Sintomi, questi, che vanno affrontati prima che diventino più invalidanti. In un contesto in cui crescono sempre di più il malessere e la sofferenza psichica, i più vulnerabili sono sì, questo è vero, i giovani.

L’indebolimento dei fattori protettivi come la famiglia, la scuola, l’eventuale mancanza di regole e norme, l’uso intensivo di tecnologie e social media determinano comportamenti disfunzionali, antisociali e con note di aggressività. Attenzione dunque ai segnali che possono manifestarsi con un ritiro sociale e un cambiamento nelle relazioni, col peggioramento del rendimento scolastico, con stanchezza e perdita di interesse, difficoltà di concentrazione e di memoria, cambiamenti nell’aspetto e nel comportamento (riduzione di cura personale e sbalzi di umore rapidi ed esagerati cosi come comportamenti bizzarri) ma anche disturbi del sonno o uso e abuso di alcol e sostanze. La giornata della salute mentale aiuta a riflettere sulla necessità nel riconoscere emozioni, bisogni, cure senza vergogna né paura del giudizio”.

Anche le realtà associative del territorio fermano – Associazione Psiche 2000, Gruppo Famiglia Anna Arras, Associazione famiglie disturbi alimentari (Fada) e Fattoria Sociale Montepacini rilanciano un appello condiviso per la tutela dei diritti, la valorizzazione dei servizi territoriali e la costruzione di una salute mentale di comunità, capace di garantire inclusione, prossimità e dignità. “Nel territorio fermano si osservano segnali di progressiva deriva ospedalocentrica, con il rischio di indebolire i servizi di salute mentale di comunità e ridurre la possibilità di una cura integrata e partecipata. Esprimiamo preoccupazione per questa tendenza, che contraddice i principi della Legge 180 e degli organismi internazionali, e chiediamo un rilancio deciso del modello territoriale e investimenti”.