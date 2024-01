Saluto ai locali del Convitto Montani. I ragazzi traslocano a Santa Petronilla

Il saluto ai locali storici del Convitto Montani c’è stato poco prima di Natale, per una festa vissuta tra staff e ospiti, come si fa in famiglia. Da domani i ragazzi che vivono in convitto, circa 42, e i semiconvittori che qui passano la giornata per studiare si ritroveranno nei locali di Santa Petronilla, ospiti della Congregazione dei Figli dell’Amore Misericordioso, dentro un palazzo luminoso e con tutti i confort necessari. Un trasloco che si reso necessario per consentire lo svolgimento dei lavori di sistemazione dell’antica sede, un intervento importante che viene portato avanti dalla Provincia da qui al 2025, stando al cronoprogramma. Non è stato semplice portare avanti il trasloco, il personale del convitto e la dirigente Stefania Scatasta hanno passato nei nuovi locali gran parte delle festività natalizie: "Devo dire che siamo pronti, non è certo un trasloco semplice ma tutti ci hanno lavorato con il cuore e con grande attenzione, come se fosse la casa dei nostri ragazzi. Siamo pronti ad accoglierli con le attività che si fanno di solito, tutta la vicinanza per lo studio, le attività ricreative, i momenti formativi da condividere. Abbiamo preparato la situazione al meglio, i ragazzi che torneranno domani e che arrivano per lo più dalle vicine regioni del centro Italia si troveranno con le consuete comodità". Nessun problema nemmeno per raggiungere la scuola, tra il Montani, la Provincia e la Steat c’è stato un lavoro certosino per organizzare una serie di navette che copriranno gli spostamenti quotidiani dei ragazzi, anche per i rientri: "Certo, prima si spostavano a piedi, il convitto e la scuola sono praticamente una realtà unica, ma di sicuro non avranno difficoltà a spostarsi perché abbiamo immaginato quasi un servizio personalizzato di trasporto pubblico per loro. Abbiamo pensato a tutto, del resto, conclude la dirigente, si tratta di lavori molto importanti che ci restituiranno un edificio più sicuro, più funzionale, più bello anche e credo che si possa fare un piccolo sacrificio che peraltro ci vede in locali bellissimo e molto accoglienti. Devo davvero ringraziare tutti quelli che hanno lavorato a questo risultato, dalla Provincia allo staff del convitto a tutti i collaboratori e alle famiglie stesse che pure ci sostengono con grande generosità".

a.m.