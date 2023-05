"Salvaguardare la Marina e l’intera Holding, ci rivolgeremo al giudici"

"Per le ragioni in diritto che ci sorreggono e per la logica di gruppo che ci contraddistingue, appronteremo tutte le misure per salvaguardare in ogni sede giudiziaria la società del marina e l’intera Holding la cui immagine risulta frustrata da una azione amministrativa che appare, allo stato, incomprensibile e ingiustamente aggressiva" è la dura reazione del presidente della società Marina, ingegner Renato Marconi, alla notifica del decreto comunale che sancisce la decadenza della concessione demaniale marittima alla sua società: "Siamo turbati da questo provvedimento – aggiunge – lesivo non solo della società di gestione di Porto San Giorgio ma dell’intera Holding Marinedì. Come sostenuto dalla stampa a nazionale il gruppo Marinedì rappresenta la rete più importante dei porti turistici italiani e riferisce della grande visibilità che il Marina di Porto San Giorgio, ha trovato di recente a Dusseldorf, grazie alla boating firm Marinedì". A suo dire la posizione della società è stata già espressa all’Amministrazione nei vari incontri: "Ragioni – sottolinea - che non sono state prese in considerazioni e che, purtroppo, ci costringono ad adire l’autorità giudiziaria per uno scrutinio super partes. Riteniamo, di avere agito in piena trasparenza e lealtà, ispirati da quel principio di buona fede che deve coesistere tra le parti. Riteniamo di aver dato tutti gli strumenti per far verificare all’amministrazione la correttezza della gestione, i risultati raggiunti e idonee garanzie per mantenere in vita la concessione e il rapporto fiduciario. In questi anni abbiamo fatto enormi sacrifici per riprendere la situazione finanziaria del Marina. Abbiamo superato il covid e tutta una serie di criticità". La sua chiosa: "Rassicuriamo tutti i nostri dipendenti, i clienti e gli stakeholders del marina che affronteremo a testa alta questa sfida che ci rende ancora più determinati a far valere le nostre ragioni".