"Salvaguardare produttività e qualità"

Voce autorevole nel settore di vendita di prodotti e assistenza agricola innovativa erogata con tecnologie 5.0, è Moreno Castagna, titolate della Hortus Services e professionista richiesto per consulenze in tutta Italia.

Castagna, quale direzione sta prendendo la moderna agricoltura?

"Va verso un mercato che richiede prodotti sempre più performanti dal punto di vista nutrizionale, estetico e con meno residui contenuti".

Quale impatto ha la revoca degli agro farmaci sulle coltivazioni?

"Per fare un parallelo con la medicina umana, è come se a fronte di malattie che mettono a repentaglio la vita, la farmaceutica eliminasse medicine salvavita ma non ne immettesse di nuove". Tornando all’agricoltura, cosa si fa?

"Si percorrono strade che vadano a sopperire la carenza di agro farmaci, per raggiungere l’obiettivo che unisce produttività a beneficio dei bilanci aziendali e qualità a tutela del consumatore. Traguardo raggiungibile con l’utilizzo degli agro farmaci permessi ed il rafforzamento delle tecniche di produzione agronomiche con utilizzo di sistemi innovativi". Sembra facile...

"Non lo è, perché si è difronte alla necessità di far fronte a tanti cambiamenti della natura, compresi i climatici che rappresentano uno dei principali nemici da governare in agricoltura perché hanno sconvolto la linearità stagionale rendendo i percorsi produttivi veloci ed imprevedibili per lo sviluppo di malattie legate al clima ed evoluzione repentina di patologie e invasione di parassiti"

Come si fa fronte a questa condizione?

"Adottando tecniche innovative come i supporti digitali alle decisioni, sono delle stazioni microclimatiche che si posizionano sul campo per un costante monitoraggio che indica l’insorgere di malattie fungine e suggerisce la gestione idrica. Si aggiungono tecniche che integrano gli agro farmaci permessi con l’utilizzo di macro e micro organismi detti agenti di bio controllo (insetti utili che predano i dannosi) oltre a tecniche di azioni mirate con droni che permettono interventi sostenibili per la coltivazione e l’ambiente".

E’ ciò che si chiama ‘lotta integrata’?

"Esatto. Ed è ciò che crea le condizioni per la nuova agricoltura. Non risolve il problema degli agro farmaci proibiti ma lo mitiga molto".

Lei è nel settore da trent’anni. Come è cambiato lo scenario agricolo nel tempo?

"Passando da un’agricoltura di consuetudini assodate a un’agricoltura che si è adeguata all’evoluzione quindi fatta con nuove tecniche di coltivazione, attenzione al risparmio idrico, uso di fertilizzanti organici dove la chimica è un’alleata che tutala ambiente e persona, non un nemico"

Come vede l’agricoltura del futuro?

"Fatta da aziende sempre più estese, rette da figure tecniche preparate alla conoscenza della tecnologia che va verso la robotica. E da piccole aziende di nicchia, ma non competitive sui mercati nazionali e esteri".

Paola Pieragostini