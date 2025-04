Salvataggio a mare, l’ordinanza della Capitaneria

Per il bagnino di salvataggio cresce fino a 300 metri la lunghezza del fronte mare che deve tenere sotto controllo. E l’attesa e più importante novità contenuta nell’ordinanza di sicurezza balneare emessa dall’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio. L’aumento del fronte mare da controllate da ciascun assistente bagnante è una deroga alla norma che lo fissa a 150 metri e che l’ufficio circondariale marittimo ha ritenuto opportuno introdurre a Porto San Giorgio e nell’intera costa di competenza, da Porto Sant’Elpidio a Pedaso. Lo scopo è, di andare incontro ai concessionari, in difficoltà nel reperire assistenti bagnanti riducendone il numero con l’attribuzione a ciascuno unl fronte mare di competenza di 300 metri. Sono le stesse finalità che si è posto il governo nel derogare fino al 30 settembre la validità del brevetto di salvamento per i minorenni, in seguito all’introduzione dell’età minima richiesta di 18 anni per averlo. Per l’aumento a 300 metri di fronte mare da controllare si è levata qualche voce critica di chi dice di temere che di un tale provvedimento potrebbe andare a scapito della sicurezza. C’è da dare atto alla guardia costiera di aver introdotto delle limitazioni all’attuazione di quel progetto proprio per salvaguardare la sicurezza. Il raddoppio del fronte mare, infatti, può essere realizzato solo in un periodo di bassa stagione ed escludendo i sabati e le domeniche.

Durante la stagione balneare il servizio di salvataggio dovrà essere obbligatoriamente attivo tutti i giorni per una durata minima continuativa di 8 ore, dalle ore 10 alle 18 tutti i giorni. I singoli stabilimenti balneari per il relativo fronte mare nonché i comuni per le spiagge libere devono garantire e rendere operativo un servizio di salvataggio efficiente.

Nel periodo di bassa stagione turistica gli stabilimenti balneari possono aprire per i soli servizi complementari, non sono tenuti a garantire un servizio di salvataggio ma hanno comunque l’onere di apporre idonea segnaletica monitoria di assenza del servizio. Nell’ordinanza della capitaneria di porto sangiorese viene anche ricordato che la stagione balneare inizia il terzo sabato di maggio e termina la terza domenica di settembre. Tradotto: dal 17 maggio al 21 settembre.

Silvio Sebastiani