Salvataggio in extremis, i militari sventano un tentativo di suicidio

Un salvataggio in extremis e un tentativo di suicidio sventato grazie all’intervento dei carabinieri quello avvenuto ieri notte, nelle campagne di Montegranaro. Secondo quanto appreso, i militari sono stati allertati dalla moglie di quest’uomo con il quale pare che i rapporti non fossero proprio sereni, che si era allontanato da casa a bordo della sua auto e che, in un messaggino, le aveva annunciato la volontà di mettere fine alla sua esistenza. La donna, chiaramente allarmata, si è rivolta ai carabinieri che erano di pattuglia l’altra sera che, giunti sul posto, in assenza di indicazioni precise sul luogo in cui poteva trovarsi l’uomo, hanno cominciato a perlustrare attentamente la zona tutt’intorno all’abitazione fino a che non hanno individuato l’auto, ferma in mezzo alla campagna e con il motore accesso. Il tempo di avvicinarsi e il motivo è stato presto chiarito: l’uomo era chiuso in macchina non prima di aver sistemato nell’abitacolo un tubo in cui far confluire il gas di scarico.

Ai soccorritori le sue condizioni sono subito parse molto critiche, tanto che l’uomo era privo di sensi. Immediatamente trasferito al Pronto Soccorso di Fermo, è stato sottoposto a tutte le cure e gli accertamenti del caso e, a quanto risulta, le sue condizioni pare siano presto tornate buone, tanto da ritenerlo fuori pericolo. Un intervento tempestivo e provvidenziale quello dei carabinieri che, con pochissime indicazioni, sono riusciti a rintracciare l’uomo e a a trarlo in salvo in extremis.

m.c.